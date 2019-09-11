Müftülük aşure ikram etti

M.BURAK YALÇIN

Çorum Müftülüğü, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara bin 500 aşure dağıttı.

Hürriyet Parkı önünde gerçekleşen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, birlik ve beraberlik adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Özellikle burada düzenlememizin amacı bütün herkesi kucaklamak. Ne cami ne cem evi. Burada canlarda var, herkes var” dedi.

Müftü Biçer, konuşmasını Yunus Emre’nin “Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize” dörtlüğü ile bitirdi.

Müftü Biçer’in yaptığı duanın ardından da vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 18:44