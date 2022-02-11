Müftülük kampanyası 1 milyon TL’yi aştı

EROL TAŞKAN

Çorum Müftülüğü tarafından mülteci kamplarında yaşayan mazlumların imdadına yetişmek için başlatılan kampanya, Çorumlu hayırseverler tarafından büyük bir destek buldu. 28 Ocak’ta başlatılan kampanyaya yapılan bağışlar 1 milyon TL’yi aştı. 4 Tır dolusu yardım malzemesi dualarla yola çıktı.

İlçe Müftülükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nin de yer aldığı yardım kampanyası, camilerde görev alan din görevlilerinin de çalışmalarıyla tüm kamuoyuna duyuruldu. Büyük bir seferberliğe dönüşen “Sen Açken Ben Uyuyamam” sloganlı yardım kampanyası kısa sürede çok önemli bir noktaya taşındı.

KAMPANYA HALEN DEVAM EDİYOR

Kampanya halen devam etmekle birlikte, hali hazırda yapılan bağışlarla 100 ton un ve temel gıda maddesi 4 TIR’a yüklenerek, sınırlarımızın yanı başında bulunan kamplardaki mağdur ve mazlum kardeşlerimize ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

MÜFTÜ’DEN ÇORUM HALKINA TEŞEKKÜR

Müftü Muharrem Biçer uğurlama törenine katılarak, görevlilere hayırlı yolculuklar dilediği konuşmasında şu bilgileri vererek Çorumlular’a teşekkür etti; “Değerli Çorumlu Kardeşlerimiz ve kıymetli cemaatimiz, yardım kampanyamızda bu güne kadar 1 milyon Türk lirasını aşan bir rakama ulaşmış bulunuyoruz. Bu kapsamda bu gün itibariyle 4 tır (100 ton) un ve temel gıda maddesi ilimizden yola çıkmış bulunmaktadır.

Bu vesileyle darda kalanlara sahip çıkmayı adet haline getiren hayırsever bir o kadar da cömert Çorum halkına ve kıymetli cemaatimize teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarını kabul eylesin. Yine kampanyamıza ilçelerimizden de ciddi destekler oldu. Din gönüllüsü kardeşlerimiz kampanyanın duyurulması ve cemaatimizin teşvik edilmesinde büyük katkı sundular. Nihayetinde Çorumumuza yakışan bir netice oldu. Bu vesile ile tekrar emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun.”