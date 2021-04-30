‘Müftülük üzerinde algı oluşturuluyor’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, İl Müftüsü Muharrem Biçer üzerinde algı oluşturularak kamuoyunun yanlış yönlendirilmek istendiğini söyledi.

Bazı basın yayın organları ile internet mecralarında yer alan, Çorum İl Müftülüğü’nün toplu iftar yemeği verdiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şanal, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere yönelik olarak zaman zaman il yöneticileri ve akademisyenlerin davet edilerek, baba ocağı memleketlerinden uzakta olan öğrencilere moral-motivasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımı çercevesinde idare tarafından bazı programlar düzenlenmektedir. Böyle bir program dahilinde İl Müftümüz de iftar etkinliğine davet edilmiş ve uygulamalı eğitim kapsamında üniversitelerde yüzyüze derslere devam eden ve bu yurtlarda (KYK) kalan öğrencilerle bir buluşma gerçekleştirmiştir. Olayın bazı basın yayın organlarında yansıtıldığı gibi İl Müftüsünün öğrencileri toplayarak bir araya getirmesi söz konusu değildir. Kaldı ki orada kalan öğrenciler her gün akşam yemeği için biraraya gelmektedirler. Belirtilen tarihteki iftar yemeği de özel olarak düzenlenmiş bir davet değil, KYK’nın her akşam öğrencilere verdiği yemekten ibarettir. Yemek öncesi öğrencilerin Ramazan ayını tebrik eden İl Müftümüz, hediye olarak da öğrencilere kitap takdim etmiştir.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN 15 TEMMUZ'DAKİ İLK EMRİNİ BİZ YERİNE GETİRDİK’

Haber içinde geçen "Müftü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemedi" şeklindeki tahrik edici bir ifadeyi asla kabül etmiyoruz.

Müftümüz Muharrem Biçer’e karşı söylenen bu söz gerçek haber anlayışına uymayan, algı oluşturmak ve olayı başka mecralara çekmeye yönelik amaçlıdır. Bu tavır, haberi çarpıtma ve yanlışı bilinçli bir biçimde üretme ve yayma amaçlı bir gayretin mahsülüdür.

Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında gerekse FETÖ ihanet çetesinin toplum bünyemizde açtığı yaraların sarılmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda ve devletinin ve onun Cumhurbaşkanının yanında yer almıştır. Pandemi sürecinde de Vefa Sosyal Destek Diyanet görevlimiz Covid-19’la mücadelede sorumluluk üstlenmiştir. Kurumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya getirmeye yönelik bu çaba boşuna bir çabadır ve abesle iştigalden başka bir şey değildir.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi olarak İl Müftümüz Muharrem Biçer’in yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Böyle gerçek dışı haberlerle koro halinde gündemde kalmak isteyen basın mensubu arkadaşlarımıza da yanlış yollara sapmamalarını, tüm basın mensuplarının uyması geren etik kurallara, tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışına davet ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 17:39