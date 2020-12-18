Müftülük ve Kızılay’dan kan bağışı kampanyası

FATİH BATTAR

Çorum Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü, Türk Kızılayı’nın ‘Kan Ver, Can Ver’ sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Çorum Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü, Kızılay’ın pandemi döneminde kan stoklarında ciddi azalma olduğunu açıklamasından sonra harekete geçerek kan bağışı etkinliği düzenledi.

Müftülük ile Kızılay’ın birlikte Adil Candemir Parkı yanındaki Mehmet Zahid Kotku Camii önünde düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı.

Çorum Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü, ‘Paylaşmak bizim kanımızda var’ sloganıyla pandemi nedeniyle kan stoklarının azaldığı bu dönemde kan bağışının öneminde dikkat çekti.

Müftülük kan bağışı ile ilgili olarak; “Tarih her nesle bir sorumluluk vermiştir. En son Çanakkale'de ecdadımız bir damla suyu paylaşarak bu vazifeyi icra etmiştir. Bugün bize düşen paylaşım vazifelerimizden birisi de kan stoklarının azaldığı bugünlerde milletimizle cana can olmak için kanımızı paylaşmaktır. Kan vererek sevdiklerimize destek olalım. "Hayra vesile olan hayri yapan gibidir." hadisini yaşayarak anlayalım.” paylaşımını yaparak, tüm Çorum halkını kan vermeye davet etti.

KIZILAY HAFTASONU DA HİZMET VERİYOR

Kan vermek isteyen vatandaşlar için Kızılay haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasında da hizmet vermeye devam ediyor. Çorum Belediyesi ALO 153 Zabıta ekipleri kan vermek isteyen vatandaşları evinden alıp, evine teslim ediyor.





Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 18:21