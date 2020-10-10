Müftülük ve TDV’den iyilik hareketi

Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından hazırlanan yardım kolileri, din görevlileri vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum Müftülüğü’ne bağlı hizmet veren din görevlileri mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini tek tek belirledi ve hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu yıl ki Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda Çorum İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmak üzere bir iyilik hareketi başlatmak istedik. Çorumlu hemşehrilerimizin verdiği zekat ve bağışları Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfımız vasıtasıyla yine veren el ile alan eli buluşturmuş olduk. Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği böylesi bir zaman diliminde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla personelimizin de destekleriyle toplam 140 ihtiyaç sahibi ailemize temel gıda malzemelerinden oluşan gıda yardım kolisi hazırladık. Hazırlanan yardım kolileri personellerimiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın adreslerine teslim edildi. Böylesi hayırlı hizmette maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm görevlilerimize ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Allah hayırlarını kabul eylesin.” diye konuştu.