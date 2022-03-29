Müftülükten Ramazan öncesi gıda yardımı

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi, 2022 yılı Ramazan ayı öncesi başlattığı yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Çorumlu hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen ihtiyaç malzemeleri, din görevlileri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofrasına bir lokma aş olmak ve onlara bayram sevinci yaşatmak için böyle bir yardım kampanyası düzenledik. İl Müftülüğümüzün organizasyonu ile sahaya inen din gönüllüsü kardeşlerimiz, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir hayır köprüsü oluşturdu. Ramazan ayı öncesi bin ailenin yüzünü güldürdük. Elhamdülillah. Desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza ve din görevlisi kardeşlerime teşekkür ediyorum”dedi. (Haber Merkezi)