Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi hükümleri doğrultusunda 46 öğretim üyesi alacak.

Başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar web adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle en az 15 gündür.

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