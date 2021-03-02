‘Muhalefet partileri Çorum’da göstermelik toplantılar yapıyor’

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Burak Aralık, AK Parti seçmenindeki kararsızlığı fark eden muhalefet partilerinin Çorum’a odaklandığını söyledi.

Son zamanlarda Çorum’a yapılan siyasi ziyaretlerin sebebinin, DEVA Partisi’nin hızlı yükselişi olduğunu iddia eden Aralık, “Yaptığımız çalışmaların amacına ulaştığını, iktidar ve muhalefet partilerinin Çorum'a ilgisinin artmasından görüyoruz. Son dönemde sık sık Çorum'u ziyaret etmeleri, hemşerilerimizin dikkatinden kaçmamaktadır. Bu ziyaretlerin temel nedeni, halkımızın DEVA Partisi'ne olan teveccühündeki hızlı yükseliştir.” dedi.

“İktidar partisinin halktan uzak, toplumun beklentileriyle taban tabana zıt söylemleri, muhalefetin ise ‘oy avcılığı’ niyetiyle suni gündem peşinde koşmasının ne ilimize ne ülkemize ne de toplumumuza faydası yoktur.” diyen DEVA Partisi Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Burak Aralık, şu açıklamayı yaptı:

“DEVA Partisi olarak Çorum'da yaptığımız ilk kongrenin ardından halkımız nezdindeki yükselişi, iktidar ve muhalefet partilerinin dikkatinden kaçmadığı, bu nedenle Çorum'a daha çok ilgi gösterdikleri görülmektedir. Bu da suni gündemler yerine halkın gerçek gündemini ön planda tutmaya çalışan biz DEVA Partisi'nin neferlerini son derece memnun etmektedir.

AK Parti seçmenindeki kararsızlığı fark eden muhalefet partileri Çorum’u odak noktası olarak belirlemiştir. Kısa sürede İYİ Parti’den iki ayrı heyetin ilimizi ziyaret etmesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun az oy aldığı illerden Çorum'u ziyaret etmeye hazırlandığının açıklanması da tezimizi pekiştirmektedir. Bugüne dek yaptığımız doğru tespitlerle ilimizin sorun ve talepleri konusunda dikkat çekmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Ulaştırma Bakanı’nın tren ve havaalanı sözleri artık klasikleşmiş siyasilerin sözlerinden öteye maalesef geçememiştir. İlçelerimizin nüfusundan az olan illerde bile olan havaalanı Çorum’a bir türlü yapılmamaktadır. Hatta geçmişte yapımına başlanan havaalanı yatırımı da mevcut iktidar tarafından yatırım programından çıkartılmıştır. Ayrıca, bazı iş adamlarımızın havaalanı yapımı konusunda destek açıklamaları, bu konuda hükümetin şehrimize ne kadar ilgi ve önem gösterdiklerini bize anlatmaktadır.

Dünya ölçeğinde kuruluşlara sahip Çorumlu sanayicilerimiz, yıllardır demiryolu ve havaalanı taleplerini dile getirmekte ancak hükümetten net bir adım görememektedir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kongremizdeki konuşması sonrası iktidar partisinin bu yatırımlarla ilgili söylemlerinin ne kadar arttığını hep birlikte gördük. Fakat bu söylemler sözden öteye geçmemiştir. Acı gerçek şudur ki, mevcut hükümette bu zihniyet olduğu sürece hayata geçemeyecektir. Kaldı ki yol yapmakla övünen mevcut yönetim, yıllardır ilçelerimizin yollarını tamamlayamamıştır.

Ulaştırma Bakanı sonrası ilimize gelen Milli Eğitim Bakanı okul açılışında bulunmuş ve yatırımların artacağını söylemiştir. Öğrenciler, salgın nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde birçok sorun yaşamıştır. Köylere ulaşmayan internet, çekmeyen telefon hatları, dağıtılmayan tabletler öğrencilerimizin eğitim almasını zorlaştırmıştır. İktidar partisi, bu sorunları gidermek yerine okul yatırımlarına yönelmiştir. Okul açmakla eğitim kalitesi artmıyor. İktidarımızda eğitim politikamız, daha eğitici ve mesleklere yönlendirici olacaktır.

Muhalefet partileri göstermelik toplantı ve görüşmeler düzenleyerek Çorum’dan ayrılmakta, çalışmaların devamı getirilmemektedir. Eğitim, ekonomi, sosyal hayat, temek hak ve özgürlükler, adalet, iş, refah gibi konular yerine suni gündemlerle halkımız oyalanmaktadır. DEVA Partisi olarak gerçek gündemi sürekli sıcak tutmak ve sorunlara çözüm üretmek başlıca amaçlarımızdandır. Pazar ve marketteki ürünlerin fahiş fiyatları, esnafımızın içler acısı durumu, işsizlik sorunları, her geçen gün artan gelecek kaygıları, eğitim sorunları ve bunların salgınla birleşmesi sonucunda her bir vatandaşımız hem kendi hem de ülke geleceğinden endişe duymaya başlamıştır. İş, aş, hukuk gibi temel ihtiyaçların yanı sıra sosyal hayat ve refah düzeyi bakımından ülkemiz karanlığa gömülmektedir.

Aynı anda güçlü sanayi, tarım ve turizm potansiyeline sahip olan Çorum, iktidar partisinden gerekli desteği alamadığı için yerinde saymaktadır. Anadolu'nun birçok ilkine ev sahipliği yapması nedeniyle geçmişte dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan ilimizin ziyaretçi sayıları, ilgisizlikten ötürü her geçen yıl düşmektedir. İlimizdeki sosyal hayat ise park ve bahçe ziyaretlerinden öteye geçememektedir.

Bu sorunların çözümü, halkın özlediği mutluluk ve refah düzeyi ancak DEVA Partisi ile mümkün olacaktır. Ülkemizin dertlerine deva olmak için yola çıkan bir siyasi parti olarak, kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Suni gündemlerle halkı oyalayan mevcut iktidarın yerine, gerçekleri suni gündeme kurban etmeyen, geçiştirmek yerine çözüme kavuşturmayı benimseyen bir iktidar kuracağız.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 10:12