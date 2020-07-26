Muhammed Fatih ile Aliye'nin mutlu günü

M.BURAK YALÇIN

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur, Aliye Atakcan ile dünya evine girdi.

Necla-Necati(merhum) Temur çiftinin oğlu Muhammed Fatih Temur, Hatice-Kemal Atakcan çiftinin kızı Aliye Atakcan ile hayatını birleştirdi.

Önceki akşam Altınkaya Düğün Salonunda gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, bazı belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Temur ile Atakcan ailelerinin yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken nikâh şahitliklerini ise AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve eski İl Başkanı Mehmet Karadağ yaptı.

Hakimiyet, genç çifti kutlar, bir ömür boyu mutluluklar diler.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 19:40