Muharrem Eker Hazır Elbiseciler’e aday

M.BURAK YALÇIN

Eker Giyim sahibi Muharrem Eker, Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ölçek İş Merkezi’ndeki işyerinde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Muharrem Eker, 34 yıldır konfeksiyoncu olarak esnaflık faaliyetine devam ettiğini belirterek, “Çırak olarak başladığım konfeksiyonculuk mesleğine ustalarımın icazeti ile devam ettim ve her aşamada bizzat çalıştım. Ticari faaliyetime Ölçek İş Merkezi’ndeki Eker Giyim isimli mağazamda devam etmekteyim” dedi.

Esnaf ve sanatkarların içinde olduğu sıkıntıları bildiğini aktaran Muharrem Eker, “Yaşadğımız pandemi süreci esnaf ve sanatkarlarımızı çok yakından etkilemiştir. Sorunlarımızın çözümleri için yapılacak çalışmalara hep birlikte katılım sağlayarak ortak akılla projeler geliştireceğiz .Bencil bir yönetim anlayışı sergilemeden sizleri yönetmeye değil hizmete talip oluyoruz” diye konuştu.

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Eker, “Ahilik kültürü almış bir kardeşiniz olarak birbirine yakın sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızı temsil etmek için Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanlığına sizlerinde desteği ile aday olmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.