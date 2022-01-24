Muharrem Sarıarslan’a yeni görev

Ünal Yem Sanayii ortaklarından Muharrem Sarıarslan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği yönetimine seçildi.

CHP'DEN KUTLAMA ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticileri, Sarıaslan ile bir süre sohbet ederek, yem sektörü ve yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tahtasız, Sarıaslan’ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyarete; Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal katıldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022, 15:55