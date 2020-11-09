Muharrem Şemsek ağabeyini kaybetti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucular Kurulu Üyesi ve 19. Dönem Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek’in ağabeyi Osman Şemsek vefat etti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ankara’da tedavi gören Osman Şemsek, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, Osman Şemsek’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 16:26