Muhasebe Haftası kutlanıyor

FATİH BATTAR

1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Çorum SMMM Odası Anıt’a çelenk sundu.

1 ve 7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası nedeniyle Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) tarafından Anıt’a çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program kapsamında bir konuşma yapan Çorum SMMM Odası Başkanı Alican Doğan; “Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 117 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 900 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir.” dedi

1990 yılından bu yana 33 yıl içerisinde mali müşavirlik mesleği kurumsallaşma sürecinin tamamlayarak ülke ekonomisinin gelişimi için hareket eden, iş dünyasına bilgisi ve hizmetleri ile yön veren, ürettiği değerleri toplumla paylaşan önemli meslek kuruluşlarından birisi haline geldiğini belirten Doğan; “İdare ile mükellef arasında köprü görevi üstlenerek devletin kayıt dışı ekonomi ile mücadelesinde en büyük destekçisi olmuş ve ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir mesleki kurumu haline gelmiştir. Mali Müşavirler yarınlara kendilerini ve işletmeleri hazırlarken, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken, beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışını sağlamaktadır. Ayrıca KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da Mali Müşavirlerin hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.” şeklinde konuştu

Doğan; “Bu hafta dolayısıyla mesleğin sorunlarını, yasadan kaynaklanan sorumluluklarımızı, artan iş yükümüzü, her çıkan kanunun uygulayıcısı olarak sorumluluğun mali müşavirler üzerine bırakılmasını, son dakika düzenlemelerin ve değişikliklerin meslektaşlarda yarattığı stresi, müteselsil sorumluluk konusunda objektif sorumluluğun hayata geçmemesini, arabuluculuk konusunda mali müşavirlere yapılan ayrımcılığı doğru bulmadığını ifade ediyoruz.” diye konuştu

Mali Müşavir ve Muhasebeciler olarak sorunlara ilişkin çözüm önerilerini de açıklayan Doğan;

"Serbest meslek erbabında KDV'nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali Müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Bütün beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu getirilmelidir. Mali tatil adında olduğu gibi tatil yapılabilecek duruma getirilmelidir. Veya bu hali ile devam edecekse kaldırılmalıdır. Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Mali Müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylanı oranında indirim hakkı verilmelidir. Mali Müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumluluklar yeniden düzenlenmelidir. Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden entegrasyon ile bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok konuda sorunumuz bulunuyor, yukarıda ifade ettiğimiz bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Biz mali müşavirler ülke ekonomisine sunduğumuz katma değerin haklı gururunu yaşıyoruz. diliyorum." ifadelerini kullandı.diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022, 18:06