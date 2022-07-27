Muhasebe ücretlerine zam geldi

Muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmetlerinde değişikliğe gidildi.

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada yüksek enflasyon ortamında tüm sektörlerdeki fiyat artışları sonrasında meslek mensupları için son yapılan asgari ücret zammının muhasebe ücretlerinin güncellenmesi zorunluluğunu doğurduğu belirtildi.

YÜZDE 60 İYİLEŞTİRME

Mesleki büro giderlerindeki artışın müşterilere verilen hizmetlerin devamlılığının sağlanmasını güçleştirdiğini vurgulayan Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Bu nedenle üst birliğimiz TÜRMOB Türkiye genelinde 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon farkının yansıtılarak muhasebe ücretlerine %60 oranında iyileştirme yapılması kararını almıştır. TÜRMOB kararına istinaden; Çorum SMMM Odası olarak bizler de 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere muhasebe ücretlerine enflasyon farkının yansıtılarak iyileştirme yapılması Oda Yönetim Kurulumuz tarafından karara bağlanmıştır. Meslek mensuplarımızın müşterileriyle devam eden sözleşmeleri gereği yıl içerisinde sözleşmelerin iptalleri halinde bir yıllık geçerli olan muhasebe hizmet bedelinin tamamının mali müşavirlik hizmet bedeli olarak ödeneceğinin bilinmesini hatırlatırız” dedi.

(Haber Merkezi)