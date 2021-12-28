Muhasebecilere vergi kanununda yapılan değişiklikler anlatıldı

FATİH BATTAR

Çorum Serbest Mali Muşavirler ve Muhasebeciler Odası (SMMMO) tarafından gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikler konusunda oda üyelerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

İstanbul Mali Müşavirler Odası Eğitmeni Yalçın Sütütemiz tarafından verilen eğitim seminerinde 7338 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Seminere Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve çok sayıda oda üyesi mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.

26 Ekim 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yürürlükte bir çok kanunda değişiklik yapıldığını belirten İstanbul Mali Müşavirler Odası Eğitmeni Yalçın Sütütemiz; “Vergi kanununda yapılan değişiklik ile basit usulde vergilendirilen esnafa vergi istisnası getirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edildi. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırıldı. Sosyal medya üzerinden gelir sağlayanlardan vergi kesintisi yapılması zorunluluğu getirildi. Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan %5 indirim şartlarında iyileştirmeler yapıldı.” dedi