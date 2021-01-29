‘Muhsin Başkan’ın emaneti 28 yaşında’

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Büyük Birlik Partisi (BBP), 28. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan BBP Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, “Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu tarafından 29 Ocak 1993'te kurulan partimiz, Türk siyasetinde 28 yılı geride bıraktı” dedi.

‘Muhsin Başkan’ın emaneti’ olarak nitelendirdikleri BBP’nin kuruluş süreci ve siyasi çizgisinden bahseden Şakir Yıldırım, “Milletimizin Büyük Birlik’e ihtiyacı var” diye konuştu.

Yazıcıoğlu liderliğinde, 6 Aralık 1992'de Ankara Söğütözü'nde yapılan Siyasi Karar Kurultayı'nda kurulma kararı alınan BBP, "milliyetçi", "maneviyatçı", "sivil" ve "katılımcı" kavramlar üzerinden 29 Ocak 1993'te siyaset arenasına çıktı” diyen Yıldırım, “Aynı aşk, iman, dürüstlük ve doğrulukla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KARŞILARINDA HEP BBP’Yİ BULDULAR’

BBP’nin, Türkiye’nin en köklü siyasi partileri arasında yer aldığına işaret eden İl Başkanı Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Büyük imkanlarla siyaset yapan birçok partinin bugün varlığını sürdüremediği arenada, 28 yıldır ülkemize, milletimize ve inançlarımıza hizmeti esas aldığımız, uzun ve zorlu bir mücadeleyi sürdürüyoruz.

Büyük Birlik Partisi, kurulduğu günden beri milletin inanç ve değer yargılarının zırhıdır. Milletimizin mukaddes kabul ettiğine el uzatanlar, dil uzatanlar, karşılarında hep Büyük Birlik Partisi'ni buldu.

Küresel emperyalizm 150 yıllık süreçte Orta Doğu'daki yönetimleri belirliyor. Böyle bir ortamda hiçbir vesayet odağı, sermaye grubu, lobi ve uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız.

Bu topraklarda güvenli, huzurlu, hür ve bağımsız yaşayabilmek için millete, milletin değerlerine, mazisine, istikbaline aşkla bağlı bir mücadeleye ihtiyacımız var. Büyük Birlik Partisi, o mücadelenin merkezi ve adıdır.”