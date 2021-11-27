M.BURAK YALÇIN

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere Çorum'a geldi.

Çorum Valiliği'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile görüştü.

Muhsin Dere Valilik ziyaretinin ardından 15 Temmuz Şehitler Müzesi ile Çorum Belediyesi tarafından yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapılan Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Aşgın da şehitlikteki çalışmalar ile ilgili Dere’ye bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 14:35