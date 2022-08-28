Muhsin Dere yaralı askerimiz için dua istedi

EROL TAŞKAN

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Suriye’nin İdlib kentinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu yaralanan Çorumlu Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı için dua istedi.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, yaralı askerimizin durumunun ağır olduğunu ifade ettiği paylaşımında, “Kahraman gazimiz Uzm. Çvş. Ramazan Uçakçı’ya dualarımızı esirgemeyelim. Durumu maalesef ağır. Rabbim şifa versin inşallah.” dedi.

Geçtiğimiz gün yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören Çorumlu Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı’nın sağlığına kavuşması için tüm Çorumlular, sosyal medya hesaplarından dua paylaşımlarıyla yaralı askerimizin sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber bekliyor.

Hakimiyet, yaralı askerimiz başta olmak üzere tedavi gören bütün askerlerimize Allah’tan şifa diler.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 17:35