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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi fitre, zekat ve bağış kabul standı önceki gün Hürriyet Meydanı’nda açıldı.

Standı ziyaret eden Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen hayırsever Çorum halkının desteğini beklediklerini söyledi.

TDV İl Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ile Müftülük çalışanları ve bazı din görevlilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Muharrem Biçer, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu mübarek ayda muhtaç kardeşlerimizi unutmayalım” dedi.

Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışındaki yardım faaliyetlerinden de bahseden Müftü Biçer, “Vatandaşlarımızın güvenle bağışta bulunabilecekleri standımızı hizmete sunmuş bulunuyoruz. Allah tüm kardeşlerimizin hayırlarını kabul eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun” diye konuştu.

‘BEKLENEN SENSİN’

‘Beklenen sensin’ sloganıyla organize edilen Ramazan Ayı yardım kampanyasından bahseden TDV İl Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ise fitre, zekat ve bağışları Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Din görevlilerinin gönüllü olarak yer aldığı bağış standının Ramazan Ayı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını belirten Tarık Gökçe, “Fitre, zekat ve bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerimizi PTT Merkez Müdürlüğü önündeki standımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.