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Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, hayırseverlerin Ramazan Ayı yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını hatırlattı.

Kış mevsimi ve pandemi koşullarında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren muhtaç ailelerin yardım beklediğini belirten Hasan Belli, “Bu zor günlerde muhtaçları unutmayalım” dedi.

Çorum’un en büyük mahalleleri arasında yer alan Gülabibey’de çok sayıda muhtaç ailenin yaşadığını hatırlatan Belli, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde hayırseverlere seslenen Muhtar Belli, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu dönemde çevremizdeki ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olalım” diye konuştu.

“Şimdi dayanışma vakti” diyen Belli, mahalle muhtarları olarak hayırseverler ile muhtaç aileler arasında köprü vazifesini üstlendiklerini hatırlattı.

Sosyal yardımlaşmanın öneminden bahseden Belli, gıda paketinin yanı sıra aynî ve nakdi yardımlarıyla muhtaçları sevindirmek isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’na davet etti.