Muhtar Belli'den YEDAŞ’a sitem

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, yaptığı açıklamada YEDAŞ’a tepkisini dile getirdi.

Bağcılar 3. Cadde’de bulunan elektrik hatlarının yeraltına alınması için yaklaşık 3 yıldır uğraştığını ve hem dilekçe verdiğini hem de defalarca yüzyüze görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Hasan Belli, YEDAŞ’ın soruna bir türlü çözüm üretemediğini ve sürekli ‘ihale yapılacak, yapıldı, başlanacak, ihale alan firma ihaleyi feshetti’ gibi bahanelerle oyalandıklarını söyledi.

Bağcılar 3. Cadde sakinlerinin yağmur yağdığında ve sıcak havalarda mağduriyet yaşadıklarını kaydeden Belli, “Bu caddede oturan vatandaşlarımızın evlerinin önü her yağmurda oyuluyor, sıcak havalarda ise tozdan pencere açamıyorlar, balkona çamaşır asamıyorlar. Ayrıca mahalle sakinlerimizin beklediği ve Çorum Belediyesi'nin planında olan çevre düzenlemesi, yol, kaldırım ve yeşil alan gibi çalışmalarda, YEDAŞ, elektrik direklerini kaldırmadığı için yapılamıyor”dedi.

Ekin Caddesi’nin aydınlatması içinde defalarca YEDAŞ’la görüşme yaptığını belirten Hasan Belli, henüz hiçbir adımın atılmadığını söyledi.

Mahallesinde Beytepe, Vatan, Millet, Cumhuriyet, Küçük Abdullah, Bağcılar ve Yenidoğan gibi birçok cadde ve sokakta YEDAŞ'ın elektrik hatlarını yeraltına almadığı için belediyenin yol ve kaldırım çalışmalarını yürütemediğini belirten Muhtar Hasan Belli, YEDAŞ'ın bir önce bu sorunlarla ilgilenmesini istedi.

Sadece sokak lambası arızalarının hızlı bir şekilde giderildiği için gece ekiplerine teşekkür eden Muhtar Belli, ancak genel yatırım ve hizmetten memnun olmadıklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)