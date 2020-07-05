Muhtar'dan Yalçın'a gönül hediyesi

EROL TAŞKAN

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, 18 yaşındaki engelli gence tekerlekli sandalye hediye etti.

Kullandığı sandalyesi eski olan Yalçın Oflaz'a sürpriz yapan Hasan Belli, Yalçın'ın daha rahat ve keyifle kullanabileceği yeni sandalyesini Ömer Şahinbaş ile birlikte engelli gencin evine kadar götürerek, engelli genci ve ailesini mutlu etti.

Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan engelli genç Yalçın oflaz, memnuniyetini ve teşekkürünü kalp işareti yaparak ifade etti.

Akülü araç temin etmekle ilgili plan yaptıklarını ancak Yalçın'ı akülü araç kullanamadığını öğrendikten sonra tekerlekli sandalyesini yenilemeye karar verdiklerini söyleyen Muhtar Hasan Belli, "Yalçın kardeşimizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Bundan sonra tanışıklığımız da kardeşliğimiz de artarak devam edecek. Her zaman Yalçın kardeşimizin yanında olacağız. Yalçın kardeşimizin ihtiyacının ifade edildiği ve haberdar olmamızı sağlayan İyilikte Yarışanlar Gurubu üyelerine ve bu talebin karşılanmasında bizlere destek olup tekerlekli sandalyemizi temin eden Özel İdare Genel Sekreteri " dedi.

Kendisine gelen sürpriz hediye karşısındaki mutluluğu gülen gözlerine yansıyan Yalçın Oflaz, kendi lisanınca teşekkürünü ifade ederek, yaptığı kalp işaretiyle hissettiği mutluluğunu yansıttı.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 18:31