Muhtar duyarsız kalmadı

Önceki gün gazetemizde çıkan “Kirasını ödemek için seyyar aracını bile sattı” başlıklı haberden sonra harekete geçen Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Hüseyin Yitikbaş isimli vatandaşa seyyar aracı hediye etti.