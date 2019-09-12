Muhtar duyarsız kalmadı

M.BURAK YALÇIN
Önceki gün gazetemizde çıkan “Kirasını ödemek için seyyar aracını bile sattı” başlıklı haberden sonra harekete geçen Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Hüseyin Yitikbaş isimli vatandaşa seyyar aracı hediye etti.
Geçimini seyyar araçtan sağlayan Yitikbaş maddi imkansızlıklardan dolayı aracını satmak zorunda kalmıştı.
Haberimizi okuyan Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, yardıma muhtaç aileye duyarsız kalmayarak Yitikbaş’a ekmek teknesi olan seyyar aracı teslim etti.
Ekmek teknesine kavuşan Yitikbaş’ta Muhtar Belli’ye teşekkür ederek, aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.