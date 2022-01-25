Muhtar Hasan Belli’den vatandaşa çay ikramı

FATİH AKBAŞ

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, muhtarlık yayına kurduğu çayseti ile vatandaşlara çay ikram etti.

Kar yağışının ve soğukların etkili olduğu şu günlerde Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli muhtarlık önünden geçen vatandaşlara çay ikram ederek soğuktan en az şekilde etkilenmeleri için yardım etti.

"Kar bereket çay umut getirir" diyen Belli, yaptığı paylaşımda “Muhtarlığımızın yanında bulunan parktaki otobüs durağımıza çay setimizi kurduk soğukta bekleyen vatandaşlarımıza çay ikramımızdır. Afiyet olsun.”ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da çay ikramından dolayı muhtar Belli’ye teşekkür etti.