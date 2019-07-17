Muhtar Özdemir’den belediyeye asfalt teşekkürü

FATİH BATTAR

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ulukavak mahallesinde başlatılan asfalt ve alt yapı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çorum Belediyesi’nin Ulukavak mahallesinde başlattığı asfalt ve alt yapı çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtar Özdemir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, Başkan Yardımcıları Alper Zahir, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Turhan Candan’a ve Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere teşekkür etti.

Çorum Belediyesi’nin Ulukavak mahallesinde çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü ve özellikle yolu bozuk olan Ölçek 7. Sokak ve Çamdeğirmeni 9. Sokak’ta başlatılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Özdemir, yapılan hizmetlerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Özdemir, Ulukavak’ın yeni yapılan yollarla daha da güzelleşeceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 21:12