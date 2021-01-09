Muhtardan gazetecilere jest

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan gazetecileri unutmadı.

Hürriyet Meydanı’nda gazetecilere pasta ve tatlı ikram eden Demiray, gazetecilerin gününü kutladı.

Yasama, yürütme ve yargıdan sonra basının, demokrasiler içinde dördüncü kuvvet olarak ikamesiz rolü, toplumsal yaşamın temel teminatları arasında yer aldığını belirten Demiray; "İlimizde dinamik bir yerel basının olması, ilimizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olmaktadır. Basınımızın büyüdüğünü, kalitesini ve kadrosunu arttırarak güçlendiğini görmek, bizler için memnuniyet vericidir. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her şartta görevlerini yerine getirirken basın meslek ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi tanıtılması prensibini şiar edinen, ilimizin kalkınmışlık düzeyine ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü en kalbi duygularımla kutlarım. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarına Allahtan rahmet diler, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Muhtar Demiray basının yanı sıra Hürriyet Meydanı’nda görev yapan polislerin ve taksicilere de talı ve pasta ikram etmeyi unutmadı.

Etkinlikte muhtar azaları Yusuf Özgürcan, Nihat İnce, Mustafa Akdağ ve Özgür Sol da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 13:37