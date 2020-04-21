Muhtardan hayırseverlere çağrı

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Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde hayırseverlere seslenerek, “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde muhtaçları unutmayalım” çağrısında bulundu.

Çorum’un en büyük mahallelerinden Bahçelievler’de ihtiyaç sahibi çok sayıda vatandaşın yaşadığını anlatan Hasan Kızıltepe, Ramazan Ayı yardımlarında söz konusu ailelerin de unutulmamasını istedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok çalışanın işini kaybettiğini ve ihtiyaç sahibi haline geldiğine işaret eden Muhtar Kızıltepe, “Şimdi dayanışma vakti” diyerek sosyal yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Mahalle muhtarları olarak hayırseverler ile muhtaç aileler arasında köprü görevini üstlendiklerini hatırlatan Kızıltepe, “İyiliksever Çorum halkının desteğini bekliyoruz” dedi.

Ramazan-ı Şerif’in sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı mübarek bir ay olduğunu vurgulayan Kızıltepe, gıda paketinin yanı sıra aynî ve nakdi yardımlarıyla kimsesizleri sevindirmek isteyen herkesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı’na beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 21:25