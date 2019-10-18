Muhtarlar Günü kutlandı

FATİH BATTAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında 19 Ekim’in Muhtarlar Günü ilan edilmesinin ardından her yıl kutlanan Muhtarlar Günü nedeniyle Çorum’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Muhtarlar Günü nedeniyle Çorum merkez 14 mahalle muhtarı ve köy muhtarları Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köyleri Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Börekçi, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köyleri Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Börekçi, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı birer konuşma yaptı.

Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Merkez Köyleri Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Börekçi, 19 Ekim’i Muhtarlar Günü ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine teşekkür ederek; “Bilindiği gibi muhtarlık müessesesi demokrasimizin halkın temsil gücünün köklük ve kurumsallaşmış tezahürü, kültürümüzün ve toplumumuzun önemli yapı taşlarındandır. Vatandaşımızın talep ve isteklerinin sonuçlandırılması ve çözümünde onlara en yakın makam olarak muhtarlarımızın katkısı küçümsenemez. Yerel demokrasimizin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, devletin en küçük ve her noktadaki parçasıdırlar. Halkın teveccühünü ve güvenini kazanmış muhtarlarımız kendi insanımız ile devletimizin arasında köprü kurmakta, halkın devlet ile ilişkilerinde onun eli ayağı olmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemlerde muhtarlarımızın sosyal ve özlük haklarında yapmış olduğu iyileştirmelerde zatıâlilerinin biz muhtarlara verdiği değerin bir göstergesidir. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar saygılarımı sunarken tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar gününü tebrik eder, bu anlamlı günün hayırlara vesile olmasını diler, saygı ve muhabbetle hepinizi selamlarım.” dedi

Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca ise muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek; “Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 190 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlı’dan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Bu yüzdendir ki 2016 yılından beri Muhtarlık Günü kutlanmaya başlanmıştır.” diye konuştu

Türkiye'de 18.329 köy ve 32.044 mahalle muhtarlığı olmak üzere 50.280 toplam muhtarın içinde 1.073 kadın muhtarın görev yaptığını aktaran Koca, 95 yıllık köy kanunu ve 75 yıllık mahalle kanunu ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir Muhtarlık müessesesi olduğunu vurgulayarak; “442. ve 4541. Sayılı kanunlara göre sorumluluğumuz çok buna karşılık yetkimiz kısıtlıdır. Bu nedenle Muhtarlık yasalarımızın bir an önce Gazi Meclisimizden çıkmasını talep ediyoruz. Geçmişte iletmiş olduğumuz taleplerimizi dikkate alıp çözüme ulaştıran hükümet, muhtarlığı cazip hale getirmiştir. Aday patlaması yaşanmıştır. SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, tek tip muhtar kimliklerinin verilmesi, muhtarlık görevlerinin sona erdikten sonra da silah ruhsat harcından muaf tutulması, sadece köy muhtarlarına tanınan köy konağı yapılması amacıyla hazine arazilerinin yer tahsisi imkanı tüm muhtarlıklarımıza tanınmıştır. Muhtar ödeneklerimiz de iyi konumlara getirilmiştir. Bu çözüme ulaştırılmış taleplerimizin yanı sıra demokrasinin kılcal damarları olan muhtarların bu özel gününde kısa da olsa diğer sorunlarına değinmek gerektiği düşüncesindeyim. Dolayısıyla; 2972 Sayılı Kanun çerçevesinde muhtarlık seçimlerine adaylık usulü getirilmelidir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9.Maddesinde değişikliğe gidilmeli, maddedeki mutlak ifadelerin yerine daha somut ifadeler konulmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, muhtarların devlet-halk arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından tören hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.