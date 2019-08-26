Muhtarlar Külcü’yü ziyaret etti

EROL TAŞKAN

Akkent, Bahçelievler, Buhara, Kale, Karakeçili, Yavruturna ve Yeniyol Mahalle Muhtarları eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü avukatlık ofisinde ziyaret etti.



Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Buhara Evler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray'dan oluşan muhtarlar heyetini ağırlayan eski Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ettiği muhtarlarla sohbet ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 20:19