Muhtarlardan operasyona destek

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da mahalle muhtarları, yaptıkları basın açıklaması ile Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini açıkladılar.

Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı önünde gerçekleşen basın açıklamasına Gazipaşa İlkokulunda eğitim gören öğrenciler de ellerinde Türk bayrağı ile katıldılar.



Muhtarların, "Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle beraber" yazılı pankart açtığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar adına açıklama yapan Karakeçili Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi.



Türk ordusunun ülkenin sınır güvenliği için mücadele ettiğini ifade eden Mehmet Aydın, "Ülkemizin birliği, sınırlarımızın güvenliği için yapılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerimize Allah güç, kuvvet versin, burunları kanamadan sağ salim dönmelerini nasip eylesin. Allah ordumuzu daima muzaffer eylesin. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diye konuştu.

Açıklama sonunda Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua edildi.