Muhtarların maaşı asgari ücret oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çekme kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme neticesinde muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine,4 bin 250 liraya yükseltme karar aldık.

Muhtarlar candır, triliçeleri niye yemediniz... Muhtarlarımız yoldaştır, sırtını yaslayacağınız dağdır, sizleri özlemişiz.

19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti gibi pek çok iyileştirmeler yaptık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracık. Bu yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine çıkarmıştık. Ayrıca 1726 tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Silah ruhsatı harcının da 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bununla birlikte muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık.

Bir başka önemli çalışmamız da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgilidir. Mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, inşasına yakında başlıyoruz. Ankara'da muhtar konukevini de 19 Ekim'de hizmete açıyoruz.

Bankalardaki hesaplarını kur korumalı mevduata çevirenlerin sayısı her gün artıyor. Ülkeyi sıkıntıya sokma pahasına, türlü yollara girenler aç gözlülüklerinin bedelini ödeyecek.

Kur gibi enflasyonun köpüğünü de alacağız.

Piyasalarda dengesiz döviz talebinden kaynaklanan sıkıntı yaşanmayacak