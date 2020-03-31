Muhtarlarla telekonferans

Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, merkez mahalle muhtarlarıyla rutin olarak gerçekleştirdiği toplantıyı bu kez telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında muhtarlarla toplantısını telekonferansla gerçekleştiren Başkan Aşgın, Çorum Belediyesinin koronavirüsle mücadele çalışmalarını muhtarlarla paylaştı. Başkan Aşgın, sosyal mesafenin önemini vurgulayarak telekonferans yoluyla toplantıların bu süreçte devam edeceğini belirtti.

Salgınla mücadeleye yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Aşgın, hizmetlerin koordineli bir şekilde devam edeceğini kaydetti. Aşgın, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Devletimiz, milletimiz aktif bir şekilde salgınla mücadele ediyor. Biz de il genelinde vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarında yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık. Bir yandan salgınla mücadele ederken mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu süreç atlatılana kadar toplantılarımızı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, yaptığı telekonferansta muhtarlara tek tek söz vererek mahalle sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını kaydetti.



