‘Muhtarlık Teşkilatı, tarihi ve köklü bir teşkilattır’

FATİH BATTAR

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Özel İdare’de düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, muhtarlık teşkilatının tarihi ve köklü bir teşkilat olduğunu söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Özel İdare Yemekhane Salonu’nda gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma toplantısına Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, kurum müdürleri, Çorum merkez mahalle muhtarları ve köy muhtarları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatının, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu söyledi.

Muhtarların, bulunduğu mahalle veya köyde devletin tüm kuramlarını temsil ettiğini ve halkla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Çıplak; “Günümüzde kendini yenileyen kuramların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkânlarla yürüttükleri fedakârca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin kendilerine gerdiği önemin bir göstergesidir. Hizmetlerin yürütülmesinde İl Özel İdaresi olarak muhtarlarımızın her daim yanında olduk ve olamaya devam edeceğiz. Hizmetlerin yerinde hızlı çözümünde muhtarlarımızla devamlı irtibatlı olacağız. Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, vefat eden muhtarlarımıza Allah'dan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve başarılar dilerim.” dedi

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi olarak muhtarlarla işbirliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Çöplü; “Göreve gelmeden önce Muhtarlıklar Müdürlüğü projemiz vardı ve göreve gelir gelmez bu projemizi gerçekleştirdik ve muhtarlarımızla birlikte Çorum’a hizmet etmeye devam ediyoruz.” diye konuştu

Vali Mustafa Çiftçi ise muhtarlık teşkilatının son derece tarihi ve köklü bir teşkilat olduğunu belirterek; “Bu günde vatanımızın, memleketimizin her tarafında muhtarlarımız hala çok önemli görevler ifa ediyorlar. Vatandaşla-devlet arasında köprü vazifesini görüyorlar. Vatandaşların taleplerini yetkili mercilere muhtarlar vasıtasıyla iletmiş oluyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da son zamanlarda muhtarlara özel bir önem vermesi, onları külliyede ağırlaması, muhtarlığın özlük haklarında iyileştirilmesiyle de muhtarlık artık son derece rağbet gören meslek haline geliyor.” şeklinde konuştu

Valilik olarak merkezi idareyle, taşra teşkilatını bir bütün halinde çalıştırmayı amaçladıklarını aktaran Çiftçi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Birbirimize destek olmak, birbirimizin çalışmalarına yardımcı olmak bu şekilde de bu makamların asli sahipleri milletimize en iyi şekilde hizmet edebilmektir. Biliyorsunuz bu makamların mevkilerin asıl sahipleri milletimizdir. Milletimiz olmadan zaten bu tür makamların mevkilerin olması da mümkün değildir. Bizim düşüncemiz ve felsefemiz şudur ki; hani bir atasözümüzde vardır. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan da bir orduyu kurtarabilir diyor. Dolayısıyla bu gün itibarı ile idari sistemimizde, her çalışanımızın, her personelimizin, her görevlimizin, her muhtarımızın yeri ve değeri ayrı ayrıdır. Hiç birini ne görmezden gelebiliriz ne de yok sayma imkânımız vardır. Değerli muhtarlarımıza her daim kapımızın ve gönlümüzün açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Sizlerin kamuyla ilgili talep ve isteklerini her zaman karşılamaya hazırız. Bunlarında takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.”