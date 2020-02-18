‘Mukadderat’ e-dergiye dönüştü

RECEP MEBET

Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ‘Mukadderat’ isimli kültür, sanat ve edebiyat bülteni, e-dergiye dönüştü.

‘Biraz yazı, biraz yazgı’ sloganıyla bir yılı aşkın süredir okurlarıyla buluşan Mukadderat, yeni sayısıyla birlikte dijital ortama taşındı.

Okul Müdürü Dr. Nevzat Gencer öncülüğünde yayımlanan derginin Genel Yayın Yönetmeni Selim Ümütlü, Eser Seçme ve İnceleme Kurulu’nda Zehra Mine Baran Gündoğdu, Betül Akdağ, Rümeysa Penez, Esmanur Ökmen ve Aleyna Yılmaz’ın görev aldığını kaydetti.

İnceleme yazılarından röportaja, şiirden öyküye, kitap eleştirilerinden bulmacaya kadar pek çok türde eserin yer aldığı dergiye Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin resmi internet sitesi ‘http://mimarsinan.meb.k12.tr/’ndeki ‘e-mukadderat’ sekmesinden ulaşılabileceği belirtildi.