‘Mültecilerin suça karışma oranı düşük’

M.BURAK YALÇIN

Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum’da 15 binin üzerinde mültecinin yaşadığını belirterek, mültecilerin suça karışma oranının düşük olduğunu açıkladı.

Çorum Valiliği tarafından Buharaevler Mahallesi’nde halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İŞKUR Müdürü Ali Şahan, bazı muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

‘SURİYELİLER İLE İLGİLİ GÜNDEM OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR’

Son günlerde Suriyeliler ile ilgili gündem oluşturulmaya çalışıldığını belirten Emniyet Müdürü Murat Kolcu, “Çorum’da 15 binin üzerinde mülteci bulunmakla birlikte bunun 3 bini Suriyeli geri kalanı ise Iraklıdır. Herkes Suriyeli diyerek gündem oluşturmaya çalışıyor. Bunların suça karışma oranlarının sayısı da ciddi manada düşük. Senelik 12 bin suç oluşuyorsa bunun 300, 400’üne karışmışlar. Öyle bir algı oluşturuluyor ki sanki sabah akşam bunlar suç işliyorlar. Bunlar doğru bir şey değil. Çorum misafirperver bir şehrimiz. Çorum huzurlu bir şehir. Allah bu huzuru bozmasın” dedi.

67 ARACA ABARTLI EGZOZ CEZASI

Toplantıda sunum yapan Emniyet Müdürü Murat Kolcu, 2019 yılında 67 araca abartılı egzozdan dolayı 31 bin 110 TL, 22 araca ise driftten dolayı 110 bin 220 TL ceza yazıldığını söyledi.

2019 yılında 59 bin 727 hususi ve ticari aracın kontrol edildiğini ifade eden Murat Kolcu, “Bu kapsamda 449 S plakalı servis aracı kontrol edildi, 39 araca ceza uygulandı. 183 alkollü araç sürücüsüne işlem yapıldı, ehliyeti geri alındı. 953 araç trafikten men edildi. 409 araç otoparka çekildi. 8 bin 140 araca ise cezai işlem sonucunda 2 milyon 468 bin 278 TL para cezası kesildi” diye konuştu.

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Önü Genel Uygulamaları ile ilgilide bilgi veren Kolcu şunları söyledi: “Bin 509 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı. 139 araç kontrol edildi. 24 internet salonu, 9 oyun salonu, 6 iddaa bayii, 97 kafe/kahvehane, 9 içkili mekân, 15 büfe, 40 park, bahçe, 68 okul servis aracı kontrol edildi.”

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 17:45