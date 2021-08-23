Munzur Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak

Munzur Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, alınacak öğretim görevlilerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmaları gerektiği belirtildi.

Son başvuru tarihinin ise 7 Eylül olduğu ifade edildi.

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