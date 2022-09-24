Mürsel Alaca hayatını kaybetti

Çorum’un Tarhankozlu Köyü eski muhtarlarından Abdullah Alaca’nın oğlu, Çorum PTT’de çalışan Muhsin Alaca’nın ağabeyi Mürsel Alaca (51) vefat etti.
Uzun süredir Ankara’da yaşayan hemşehrimiz Mürsel Alaca, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başkent’e yolu düşen Çorumlular’a hemşehri sıcaklığı ile elinden gelen yardımı esirgemeyen Mürsel Alaca’nın ani vefatı yakınları ve dostlarını üzdü.
Merhumun cenazesi 25 Eylül Pazar günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022, 15:16