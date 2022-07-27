Mürsel ve Emek Sokaklar asfaltlanıyor

Çorum Belediyesi Yavruturna Mahallesinde bulunan Mürsel 1,2,3,4 ve Emek 1,3,5’inci Sokaklara asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Çorum’un alt ve üstyapıda ihtiyaçlarını giderme gayretiyle sürekli hizmet ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehir genelinde ekiplerimiz arı gibi çalışıyorlar.

Alt ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız her bölgede devam ediyor” dedi. Aşgın, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Yavruturna Mahallesinde bulunan Mürsel 1,2,3,4 ve Emek 1,3,5’inci Sokaklara asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmamız tamamlandığında bu sokaklarımıza toplam 600 ton asfalt serimi yapmış olacağız. Semt sakinlerimize hayırlı olsun”dedi. (Haber Merkezi)