‘Mursi, Batı’nın Mısırda’ki hain işbirlikçileri tarafından şehit edildi’

FATİH BATTAR

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için AK Parti İl Başkanlığı ve İnsani Değerler Platformu (İDP) ortak basın açıklaması düzenledi.

Hürriyet Meydanı 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklaması Akşemseddin Cami İmam Hatibi Sefa Kırcı’nın sela okuması ile başladı.

Ardından İDP Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Turan bir açıklama yaptı.

Bilindiği üzere 2012 yılında Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhammed Mursi %51 oy alarak Mısır’ın demokratik seçimler sonucu göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. 3 Temmuz 2013 tarihinde emperyalist Batı’nın Mısır’daki hain işbirlikçileri harekete geçmiş ve Sisi maharetiyle bir askeri darbe düzenledi. Bir dava ve mücadele adamı olan Mursi ise Mısır’ın öz evlatlarını Batı’nın satın aldığı hainlerce hunharca katledildi.

Her zaman her yerde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve idam karşıtlığı havarisi kesilen Batı’nın Mısır’da gerçekleşen darbe ve darbe süreci sonrasında takındığı tutum ve Mursi’nin şehadeti sonrasındaki derin sessizliği aslında onlarca yıldır başta Ortadoğu olmak üzere bağımsız ülkeleri darbeler ve terör örgütleri üzerinden dizayn etme poitikalarının tezahürüdür.

Müslümanlar tarihin kayıt altına aldığı şu iki hadiseyi kesinlikle unutmamalıdır. Birincisi Mısır’da Sisi yönetiminde icra edilen darbeyi, ikincisi ise Şehit Mursi’nin tutuklanarak cezaevine atılması, idamla tehdit edilmesi ve şehadetin yol açılmasısürecini. Zira bu darbe emperyalist Batı’nın dünyada hele hele Ortadoğu’da İslam ülkelerinde tezgahladığı ve hayata geçirmeyi başardığı onlarca hadiseden sadece bir tanesidir. Mursi’yi şehadet götüren sürecin bir benzerini çok sayıda İslam ülkesinde bir çok lider yaşamıştır. Onlarca yıldır Batı projeleriyle hayata geçirilen ve binlerce Müslüman’ın şehadetine, ülkelerin harabına sebep olan darbe illetine ve terör kumpaslarına 15 Temmuz’da aziz milletimiz gibi yol vermeyerek bu zillete artık dur demelidir. Mısır’da darbe sürecine ve sonrasında yapılan zulümlere siyasi ve finansal destek veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de en az Batı’lı zalimler kadar suçludur. Kendi küçük çıkarları için ABD ve İsrail ile her türlü işbirliğini yapmakta beis görmeyen bu iki ülkenin de tarihin uutanç sayfalarına kardeş katili olarak geçmiştir.” dedi

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Turan ise insanlığın zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacağını belirterek; “Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir.

2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsî, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsî’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır.” İfadelerini kullandı.

Basın açıklaması İl Müftüsü Muaharrem Biçer tarafından yapılan dua ile sona erdi.