‘MÜSİAD olarak ciddi bir ağa ulaştık'

M.BURAK YALÇIN

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal, MÜSİAD olarak ciddi bir ağa ulaştıklarını belirterek, "MÜSİAD'la beraber pek çok uzak yakın oldu. Bu yakınlığı ticaretle de pekiştirmemiz lazım. Kendi ticaretlerimizi büyütmemiz, artırmamız ve iyi insanların büyümesini sağlamamız lazım" dedi.

Genç MÜSİAD üyeleri arasında ticareti geliştirmek üzere organize edilen "3T(Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap)" programı Çorum Genç MÜSİAD Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Önceki gün TSO Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programa Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan ve çevre illerden gelen Genç MÜSİAD Şube başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

ARSLAN: MÜSİAD BİZLERE ÇOK ŞEY KATTI

Toplantıda ilk olarak söz alan Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, yeniye, yeniliğe geçmek için MÜSİAD'ın kendilerine çok şey kattığını belirterek, "3T, kardeşliği artıran, ticareti artıran organizasyonlardır. Bizler yaptığımız her projeyi Allah rızası için yapan, vatana, memlekete hayırlı evlat şiarıyla yapan gençliğiz" dedi.

COŞKUN: MÜCADELENİN ALTINDAN KALKABİLECEĞİNİZE OLAN İNANCINIZ VARSA, GİRİŞİMCİSİNİZDİR

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ise genç üyelerine "her zaman değer bilenlerden olun" diye öğüt vererek şunları söyledi: "İş dünyasına adım attığınızda bilirsiniz ki, bu dünyanın diğer adı mücadeledir. Şimdi akademik ve günlük kullanımlarımızda girişimciliğin birçok farklı tanımını yapıyoruz; fakat asıl olan şu ki, bu mücadelenin altından kalkabileceğinize olan inancınız varsa, girişimcisinizdir.

İş dünyasında güçlenme ve kalıcı olma noktasında iş insanının alamet-i farikası, yılmamaktır! Yılmayacaksınız, yorulmayacaksınız pes etmeyeceksiniz. Yorulduğunuzu hissettiğinizde, kendi elinizden, yine kendiniz tutacaksınız; kendinize inanacaksınız, koyduğunuz hedefe ulaşacağınıza kendinizi ikna edeceksiniz. Öncelikle bir hedef belirleyeceksiniz. "Ben bir başlayayım, gidişata göre bakarım" dediğiniz noktada bu çetin dünya da size, "sen o zaman şu kenarda dur, kendi yağında kavrul" diyecektir. Hedeflerinizi küçük tutmayın. Büyük hedefler koyun kendinize. Bizler, yürüyeceğiniz uzun yolda iş ve hayat tecrübemizle her zaman yol gösterici olmaya hazırız."

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal da MÜSİAD olarak ciddi bir ağa ulaştıklarını ifade ederek, "100'ü aşkın ülke de MÜSİAD, 30'u aşkın ülkede Genç MÜSİAD, hemen hemen yurdun tüm illerinde MÜSİAD, yurdun 55 ilinde ise Genç MÜSİAD bulunuyor. Ciddi bir ağa ulaştık. MÜSİAD'la beraber pek çok uzak yakın oldu. Bu yakınlığı ticaretle de pekiştirmemiz lazım. Kendi ticaretlerimizi büyütmemiz, artırmamız ve iyi insanların büyümesini sağlamamız lazım" diye konuştu.

AKBAL: BU DÖNEMİ FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

Türkiye'nin zor ve hareketli bir dönemden geçtiğini dile getiren Furkan Akbal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kimisi bunu bir fırsat görürken, kimisi kendisini mutsuzluğa sevk edecek bir olay olarak gördü. Biz MÜSİAD'lılar her kriz döneminde aslında bir fırsat olduğunu en iyi bilenleriz. Ararsak bulacağımızı çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülke nereye gidecek diye bir temel başlık atsak millileşme kavramının çok öne çıkacağını düşünüyorum. Türkiye ekonomisi yüzde 70 ithalata dayalı bir ülke. Yüzde 30 tamamen iç kaynaklarla hareket eden bir yapıdayız. Önümüzdeki dönemde yüzde 30'u hızlı bir şekilde yüzde 60'lara çıkaracağız. Pandemi bunun olmazsa olmaz bir durum olduğunu bize gösterdi. Pandemide büyük ülkelerin, devletlerin kendi karasularından geçen gemilere, kendi karatopraklarından geçen tırlara el koyduğunu dahi gördük. Millileşme konusunda gerekli adımları atamayan ülkelerin ciddi sıkıntılar yaşamış olduğunu gördük. Türkiye'de toplu bir şekilde millileşme çalışmalarına başladığını gördük.

'VEREN EL OLMAMIZ İÇİN ÜRETİM DE GÜÇLÜ OLMALIYIZ'

Genç MÜSİAD'lılar olarak fırsatları iyi okumalıyız. Üretim bantlarımızı geliştirmeliyiz. İnsan kendi refahını sağlarsa başkalarının refahını artırması için çalışabilir. Bu noktada bizler güçlü olmalıyız ki ilk aşama da bölgemiz akabinde tüm dünyada ihtiyaç sahipleri "veren" el olabilmeli. O yüzden çok gayret ederek veren el olup, malı arttıkça şaşırmayan, aksine paylaşmayı bilen yapı haline gelmemiz lazım. Bu büyüme ve gelişmeyle beraber istihdamı da artırırız."

Programda MÜSİAD tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi de katılımcılara izletildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 22:23