MÜSİAD'tan 4 tır gıda yardımı

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım etme amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz bize yeteriz kampanyasına eş zamanlı Çorum'da da başlatılan yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Şehit aileleri bu yılki mevlit giderlerini, süt üreticileri ürünlerini, köylüler yağmur duası için kestikleri kurbanları ve iş adamlarının yaptıkları yardımlar derken Çorum Belediyesi Gıda Bankasına gelen yardımlar her geçen gün artıyor. MÜSİAD Çorum Şubesi de 2019 adet gıda yardım kolisi ile bu yardımlaşma zincirindeki yerini aldı.

MÜSİAD Şube Başkanı Orhan Coşkun'la yaptıkları görüşmede yardım miktarının 1019 gıda kolisi olarak ifade edildiğinde heyecan duyduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Süreç içerisinde MÜSİAD yetkililerinin kendilerini tekrar aradığını ve 1019 hedefine ulaştıklarını ama hala hayırda yarışmak isteyen üyelerinin olduğunu belirterek koli sayısını 2019’a çıkardıklarını bize bildirdiler. Bu da şunu gösteriyor, biz hayırda bir hedef koyarsak Rabbim öyle kapılar açıyor ki hedefimizin iki katına bile ulaşabiliyoruz" dedi. MÜSİAD üyesi iş adamlarının Gıda Bankasına 2019 koli ile yaptıkları bu bağışın çok önemli olduğunu belirten Başkan Aşgın, gıda kolilerinin ulaştırılacağı ihtiyaç sahipleri adına MÜSİAD'a teşekkür etti.

Milletin, memleketin içerisinden geçtiği dönem ve Ramazan ayı vesilesiyle bir araya gelerek bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, "Genel merkezimizin de bu yönde talimatları vardı. Kovid19 salgınıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı arttı, biz de bu kapsamda ne yapabiliriz diye düşünürken Belediyemizle irtibata geçtik. Belediyemizin, Gıda Bankası marifetiyle Çorum'da ihtiyaç sahiplerine bu yardımları yaptığını biliyorduk. Üyelerimizle bir araya gelerek 4 tır 2019 adet gıda kolisinden oluşan yardımlarımızı Belediye Başkanımız vesilesiyle Gıda Bankasına ulaştırdık. Belediye Gıda Bankamız tüm Çorum’da ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştırabilecek. Bu çok önemliydi. Bu güzel uygulama için Çorum Belediyesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.



Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 16:40