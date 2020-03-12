MÜSİAD üyelerine finansal destek

MÜSİAD Genel Merkezi ve Albaraka Türk A.Ş. arasında yapılan anlaşma ile MÜSİAD üyelerine özel finansal destekler hayata geçirildi.

Anlaşma kapsamında tüm vadelerde düşük kâr oranı ve 36 aya varan taksitler ile belirlenen tutara kadar MUSİAD üyelerine özel KOBİ destek ve gayrimenkul alımı için finansman imkânı sunulacak.

Konu ile ilgili Albaraka Türk Çorum Şube Müdürü Aşkın Bolkan, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun’u ziyaret ederek yapılan anlaşma hakkında bilgi verdi. Başkan Coşkun, yapılan anlaşmanın üretim ve istihdam odaklı büyümeye katkı sunacağını belirterek, Türkiye ekonomisinin daha fazla üretime ve büyümeye ihtiyaç duyduğu bu günlerde, emeği geçenlere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)