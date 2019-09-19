MÜSİAD yönetiminden Makine Enerji’ye ziyaret

MURAT ÇETİN

MÜSİAD Çorum Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 15 ili kapsayan MÜSİAD 3. BÖLGE "Proje Ortaklığı ve Dönüşüm" konulu toplantısı için Çorum'a gelen MÜSİAD merkez ve MÜSİAD Çorum Şube yöneticileri OSB'de yer alan sanayicileri ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundu.

Bu kapsamda Makina Enerji A.Ş.'yi ziyaret eden MÜSİAD yöneticileri, firmanın üretimi hakkında bilgi aldı.

Makina Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Altıkardeş ve Makina Enerji A.Ş. Genel Müdürü Celal Manan tarafından ağırlanan MÜSİAD yöneticileri, üretim ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.



MÜSİAD Genel Merkez Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komite Üyesi Fatih Yılmaz, MÜSİAD Genel Merkez Üye İlişkileri Komite Üyesi Sedat Erişken, MÜSİAD Çorum Şube Üye Geliştirme Komite Başkanı Hüseyin Öztürk ve MÜSİAD Çorum Şube Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Emin Türker'in yer aldığı ziyarette üretim ve ihracata yönelik istişareler yapıldı.

Üye ziyareti kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, misafirlerine Çorum Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aktararak, Makina Enerji'nin üretim bölümünü gezdirerek, imalatını yaptıkları makinelerle ilgili bilgi verdi.