MÜSİAD’dan operasyona destek

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, sınır ötesi harekatla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz.” dedi.



Coşkun konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi, “Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir.

Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez.

Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekâtı'nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyet diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barışa getirmesini temenni ediyoruz.”

