Muslu Emlak hizmette

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Muslu Grup bünyesinde faaliyet gösteren ‘Muslu Emlak’, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak (Nazar Ekmek yanı) numara 58/1’de hizmete girdi.

Mustafa ve Yaşar Muslu kardeşlerin kurucusu olduğu Muslu Grup, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

1995 yılında servis taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Muslu Tur ile ticaret hayatına atıldıklarını anlatan Yaşar Muslu, “Muslu Turizm’in ardından memleketimiz Laçin Çamlıca’da Muslu Zahire’yi kurduk” dedi.

Muslu Petrol akaryakıt istasyonu ile yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Yaşar Muslu, “1 Nisan 2021 tarihi itibariyle de Çorum’da Muslu Emlak’ı hizmete sunduk” diye konuştu.

Arsa, daire, dükkan, bağ ve bahçe gibi her türlü gayrimenkul alım-satımında emlâk danışmanlığı hizmeti verdiklerini dile getiren Muslu, çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Muslu Emlak’a davet etti.