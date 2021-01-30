Müslüm Tunaboylu toprağa verildi

M.BURAK YALÇIN
Emekli Öğretmen ve Gazeteci Müslüm Tunaboylu (92) vefat etti.
Gazeteci-Yazar merhum Mahmut Tunaboylu, Aysel Çek ve Yüksel Bolat'ın babası, Öğretmen Barış Tunaboylu'nun dedesi Müslüm Tunaboylu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün saat 13.30'da Ulu Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, basın mensupları ve Müslüm Tunaboylu’nun dostları ile yakınları katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.