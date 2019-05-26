Mustafa Ağca kalbine yenildi

Radyo Ayna kurucusu Mustafa Ağca (58), geçirdiği kalp krizi sonuc vefat etti.

Mustafa Ağca kalbine yenildi

RECEP MEBET
Radyo Ayna kurucusu Mustafa Ağca (58), geçirdiği kalp krizi sonuc vefat etti.

Çorum’da özel radyoculuğun tanınmış simalarında Mustafa Ağca, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ali Ünal ve Duran Ağca’nın ağabeyi, CHP İl Örgütü’nde de görev alan Mustafa Ağca, evli ve 2 çocuk babasıydı.Merhumun cenazesi  dün öğle namazını müteakiben  kılınancenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, Mustafa Ağca’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesive yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

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