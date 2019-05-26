Mustafa Ağca kalbine yenildi

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Radyo Ayna kurucusu Mustafa Ağca (58), geçirdiği kalp krizi sonuc vefat etti.

Çorum’da özel radyoculuğun tanınmış simalarında Mustafa Ağca, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ali Ünal ve Duran Ağca’nın ağabeyi, CHP İl Örgütü’nde de görev alan Mustafa Ağca, evli ve 2 çocuk babasıydı.Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben kılınancenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, Mustafa Ağca’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesive yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.