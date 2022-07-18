Mustafa Çağdaş DATEM Başkanı oldu

FATİH AKBAŞ

Doğru Amaçlarla Toplumsal Entegrasyon Derneği’nin (DATEM) Genel Kurulu yapıldı.

Genel kurulda DATEM Başkanlığına aynı zaman da Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Mustafa Çağdaş seçildi.

Dernek merkezinde yapılan genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından gelir gider bilançosu okunarak ibra edildi. Genel kurulun sonunda ise yeni yönetim kurulu belirlendi.

Derneğin üç yıldır başkanlığını yürüten Mustafa Atasoy görevini Mustafa Çağdaş’a devretti.

Mustafa Çağdaş’ın başkanlığında oluşan DATEM’in yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Mustafa Atasoy, Mehmet Dağ, Mehmet Kabaca, Bekir Çatal, Eset Bozkurt, Ömer Faruk Bıyık, Zafer Özkaya, Hasan Buyruk, Mustafa Özdemir, Osman Bolat.

İl Koordinatörleri: Salih Karaca-Ankara, Mehmet Özdemir-İzmit, Bülent Kahraman-İzmir, Ergin Bulut-Kars, Musa Bilge-Mardin, Muhammet Arı-Konya, Ferdi Bozyılan-Gaziantep, Abidin Acar-Şanlıurfa, Ebubekir Ergün-Isparta, Asaf Işık-Osmancık,

Ömer Faruk Bıyık-Çorum, Zafer Öztürk-Kütahya. Mütevelli Heyeti: Mustafa Atasoy,

Mustafa Çağdaş, Ümit Çiftbaş, Murat Topçu, Ali Karaduman, Nihat Acar, Halit Çağdaş, Tarık Sezai Karatepe, Aydın Fırat, Bekir Bolat.”