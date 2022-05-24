Mustafa Köroğlu 3.kez güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de gerçekleşen genel kurula Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, HAK-İŞ Sendikası Onursal Genel Başkanı ve eski Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, SGK İl Müdürü Duran Cesur, Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Saatci, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve sendika üyeleri katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir üstlenirken, divan üyeliklerine ise Ziya Uzun, Ferman Zararsız, İsmail Pazar ve Fatih Doğan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Aşgın, konuşmasının ardından tüm adayları sahneye davet ederek el ele poz verdi.

Denetim ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından da seçime geçildi.

Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, Radi Solak ve Alpay Tosundereoğlu’nun yarıştığı seçimde 40 oy alan Mustafa Köroğlu yeniden şube başkanlığına seçildi. Rakibi Alpay Tosundereoğlu 29 oy alırken, Radi Solak da 19 oy da kaldı.

Mustafa Köroğlu’nun yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Adem Yalçınkaya, Mustafa Ünalan, Ali Ardahanlı, Rüştü Şimşek, İlhan Nakkaş, Murat Oral, Recep Eker, Cesur Gözübüyük.”

Üst kurul delegeleri ise Mustafa Köroğlu, Murat Bulut, Erdem Öztekin ve Ali Şahin’den oluştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 17:01