FATİH AKBAŞ

Çorum eski Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Mustafa Köse, genel başkan danışmanı oldu.

Mustafa Köse, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş tarafından danışmanlık görevine getirildi.

Köse, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Yönetimi ve Genel Başkanımız, Sayın Bayram Karakaş’ın şahsıma tevdi ettikleri genel başkan danışmanlığı görevlendirmesi için teşekkür ederim. Tüm camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”dedi.